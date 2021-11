கேரளா வயநாட்டில் 13 பேருக்கு நோரோ வைரஸ்! விலங்குகளிடம் இருந்து மனிதர்களுக்கு பரவியது!

India

oi-Jeyalakshmi C

வயநாடு: கேரளா மாநிலத்தின் வயநாடு மாவட்டத்தில் 13 பேருக்கு நோரோவைரஸ் (NoroVirus) பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக கேரள சுகாதாரத்துறையினர் அறிவித்துள்ளனர். வயநாட்டில் வைத்திரி அருகேயுள்ள பூக்கோடு எனும் கிராமத்தில் செயல்பட்டு வரும் கால்நடை கல்லூரி மாணவர்கள் 13 பேர் நோரோ வைரஸ் (Noro Virus) தாக்குதலுக்கு ஆளாகியது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

நாடு முழுவதும் பரவிய கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் இரண்டாவது அலை பல மாநிலங்களிலும் கட்டுக்குள் வந்து இயல்பு நிலையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கும் நிலையில், அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் மட்டும் இன்னும் பாதிப்பு குறைந்தபாடில்லை. தினசரி பாதிப்பு 7,000க்கு குறையாத நிலையில் இந்தியாவின் அதிக கொரோனா பாதிப்பை சந்தித்து வரும் மாநிலங்களுள் கேரளா முதல் இடத்தில் நீடிக்கிறது.

இந்த நிலையில் தற்போது நோரோவைரஸ் தாக்கியுள்ளது அம்மாநில சுகாதாரத்துறையினரை அதிர்ச்சியடைய வைத்துள்ளது. இது விலங்குகள் மூலமாக மனிதர்களுக்கு பரவும் வைரஸ் ஆகும். சுகாதாரமற்ற உணவு மற்றும் நீர் காரணமாகவும் நோரோ வைரஸ் பரவுகிறது.

தமிழ்நாட்டில் நேற்று 812 பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி.. ஒரே நாளில் 8 பேர் மரணம்

English summary

The Kerala Health Department has announced that 13 people have been diagnosed with the NoroVirus in Wayanad district of Kerala. Thirteen veterinary college students operating in the village of Pookodu near Vaithiri in Wayanad have been diagnosed with the Noro virus.