பிரக்யா கூறியதில் என்ன தப்பு?.. "ஆயுதம் வைத்திருப்பதில் தவறு கிடையாது".. உமா பாரதி சர்ச்சை பேச்சு

போபால்: "இந்துக்களை ஆயுதம் வைத்திருக்குமாறு பிரக்யா சிங் தாக்குர் கூறியதில் என்ன தவறு இருக்கிறது? இந்துக்கள் ஆயுதம் வைத்துக் கொள்வதில் எந்தத் தவறும் கிடையாது" என்று பாஜக மூத்த தலைவர் உமா பாரதி கூறியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

ஏற்கனவே பிரக்யா சிங்கின் பேச்சு நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்திய நிலையில், தற்போது அதற்கு ஆதரவாக உமாபாரதியும் கருத்து தெரிவித்திருப்பது தேசிய அரசியலில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உமா பாரதியின் இந்தக் கருத்துக்கு காங்கிரஸ், திரிணமூல் காங்கிரஸ், கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றன.

