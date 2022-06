துணி தைக்க வந்து படுகொலை.. நுபுர்சர்மாவுக்கு ஆதரவாக பதிவிட்ட டெய்லரை கொன்றது எப்படி? திடுக் தகவல்

India

உதய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலம் உதய்ப்பூரில் நுபுர்சர்மாவுக்கு ஆதரவாக சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்ட டெய்லர் இன்று கொடூரமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்நிலையில் துணி தைக்க வேண்டும் எனக்கூறி கடைக்குள் நுழைந்தவர்கள் அவரது கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்து வீடியோ வெளியிட்ட திடுக்கிட வைக்கும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

பாஜகவின் செய்தி தொடர்பாளராக இருந்நவர் நுபுர் சர்மா. இவர் கடந்த மே 27ல் தொலைக்காட்சி விவாதத்தின்போது இஸ்லாமியர்களின் இறைத்தூதர் நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் கருத்து தெரிவித்தார். இதற்கு கடும் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப்பட்டது. முஸ்லிம் மக்கள் போராட்டம் நடத்திய நிலையில் வெளிநாடுகளில் இருந்தும் கடும் கண்டனம் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இந்தியா சார்பில் வெளிநாடுகளுக்கு விளக்கங்கள் அளிக்கப்பட்டன. இதையடுத்து நுபுர் சர்மா பாஜகவில் இருந்து சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இருப்பினும் இந்தியாவின் பல இடங்களில் வன்முறை வெடித்தது. நுபுர் சர்மா மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவும் செய்துள்ளனர்.

This video is from my hometown Udaipur. According to the information received to me a musl*m man killed a tailor in the Maldas Street Area just because the tailor had supported Nupur Sharma on his mobile status. #Udaipur #Rajasthan #HindusUnderAttackInIndia #hindulifematters pic.twitter.com/SpnXSK2em8

Tailor, who posted on a social media site in support of Nupur Sharma in Udaipur, Rajasthan, was brutally murdered today. In this situation, shocking information has come out that those who entered the shop to sew clothes have slit his throat and killed him.