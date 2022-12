பயந்து வீட்டிலேயே இருந்தால்.. இனி சம்பளம் கிடையாது.. பண்டிட்டுகளுக்கு காஷ்மீர் ஆளுநர் எச்சரிக்கை

India

oi-Jackson Singh

ஸ்ரீநகர்: தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு பயந்து வேலைக்கு செல்லவில்லை என்றால் இனி சம்பளம் வழங்கப்பட மாட்டாது என பண்டிட் சமூகத்தினருக்கு ஜம்மு - காஷ்மீர் துணைநிலை ஆளுநர் மனோஜ் சின்ஹா எச்சரிக்கை விடுத்தார்.

பண்டிட் சமூகத்தினரை குறிவைத்து காஷ்மீரில் தீவிரவாதிகள் தாக்குதல் நடத்துவது அதிகரித்து வருவதை அடுத்து, அவர்கள் வேலைக்கு செல்லாமல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

6 மாதங்களாக வேலைக்கு செல்லாதபோதிலும், அவர்களுக்கு மாத சம்பளம் வழங்கப்பட்டு வந்த சூழலில் காஷ்மீர் ஆளுநர் தற்போது இவ்வாறு கூறியுள்ளார்.

தாலிபன்களை விடுவிக்க கோரி தீவிரவாத தாக்குதல்.. பாகிஸ்தானில் ராணுவ வீரர்கள் படுகொலை! உச்சகட்ட பதற்றம்

English summary

Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha has warned the Pandit community that they will not be paid if they do not go to work for fear of terror attacks.