சர்ரென ரன்வேயில் சறுக்கி.. சேற்றில் சிக்கிய இண்டிகோ விமானம்.. பதறிய பயணிகள்.. பரபர சம்பவம்

கவுகாத்தி: அசாம் மாநிலத்தின் ஜோர்கட்டில் இருந்து கொல்கத்தாவுக்கு இண்டிகோ விமானம் ஒன்று புறப்படும்போது அதன் ஓடுபாதையில் விலகி சென்று, சறுக்கிக்கொண்டு சேற்றுக்குள் சிக்கியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது. இதனால் விமானம் ரத்து செய்யப்பட்டதால் பயணிகள் அவதியடைந்தனர்.

மனித கண்டுபிடிப்புகளில் மிக வியக்கத்தக்கதாக காணப்படுவதில் விமான போக்குவரத்தும் ஒன்றாகும். பலருக்கு வானில் பறப்பது என்றாலே அலாதியான ஒரு சுகம்தான்.

பஸ், ரெயில் போக்குவரத்தை காட்டிலும் மிக விரைவாகவும், சவுகரியமாகவும் இந்த பயணம் உள்ளது.

An Indigo flight from Assam's Jorkat to Kolkata veered off the runway, skidded and got stuck in mud, creating a stir. Due to this the flight was canceled and the passengers suffered.