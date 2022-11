மம்தாவுக்கு ஆதரவா?.. வங்கதேசத்தினரையும் வாக்காளர் பட்டியலில் சேருங்க.. எம்எல்ஏவால் சர்ச்சை

India

கொல்கத்தா:வங்கதேசத்தில் இருந்து வருபவர்கள் இந்துத்துவா உணர்வில் பாஜகவுக்கு வாக்களிக்கின்றனர். இதனால் மேற்கு வங்க முதலமைசசர் மம்தா பானர்ஜியின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு ஆதரவு அளிக்கும் வங்கதேசத்தினரின் பெயரை மட்டுமே வாக்காளர் பட்டியலில் சேர்க்க வேண்டும் என அக்கட்சியின் எம்எல்ஏ கோகன் தாஸ் பேசியது சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. இதனால் பாஜக கொந்தளித்துள்ளது.

நாடு முழுவதும் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பு, நீக்கம், திருத்தம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. தமிழகம் உள்பட அனைத்து மாநிலங்களிலும் இது நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

இந்த முகாமில் 17 வயது நிரம்பியவர்கள் முதல் விண்ணப்பம் செய்யலாம். இதற்காக சிறப்பு முகாம்களும் நடத்தப்பட்டன.

People from Bangladesh vote for BJP in Hindutva spirit. Due to this, West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee's MLA khokan Das said that only the names of Bangladeshis who support the Trinamool Congress party should be included in the voter list. This has upset the BJP.