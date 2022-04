“20 மணி நேரம்” இருட்டறையில் சீரழிக்கப்பட்ட மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்! வசமாய் சிக்கிய “பவன் கல்யாண்”

India

அமராவதி : ஆந்திர மாநிலம் விஜயவாடா அருகே மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணை மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் செல்வதாகக் கூறி தனி அறையில் அடைத்து வைத்து சுமார் 20 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக மூன்றுபேர் பாலியல் வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆந்திர மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு 16 வயது சிறுமியை 80க்கும் மேற்பட்டோர், பாலியல் தொழிலில் ஈடுபடுத்தி வன்கொடுமை செய்த சம்பவம் இந்தியா முழுவதும் கடும் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியது.

இந்த சம்பவம் தொடர்பாக இதுவரை மருத்துவமனை ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட 74 பேர் கைது செய்யப்பட்ட நிலையில், அதிர்ச்சிக்கு மேல் அதிர்ச்சியாக மீண்டும் ஒரு மருத்துவமனையிலேயே மீண்டும் ஒரு பாலியல் வன்கொடுமை சம்பவம் அரங்கேறி உள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

A mentally ill woman was locked in a separate room near Vijayawada in Andhra Pradesh for more than 20 hours and sexually assaulted by three men.