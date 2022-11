சோஷியல் மீடியா அஸ்திரம்.. குஜராத் தேர்தலில் சூடு பிடித்த மோதல்.. பாஜக பிளான்.. ஆம் ஆத்மி புது ரூட்!

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகள் சமூக வலைத்தளங்களை பயன்படுத்தி வாக்காளர்களை ஒன்றிணைக்க முயன்று வருகின்றனர்.

பேஸ்புக், யூடியூப், ட்விட்டர் மற்றும் இன்ஸ்டாகிராமில் பாஜக பிரசாரத்தை மேற்கொண்டிருக்க, காங்கிரஸ் மற்றும் ஆம் ஆத்மி கட்சிகள் வாட்ஸ்அப் வழியாக பிரசாரத்தை மேற்கொண்டிருக்கின்றன.

பாஜக தங்களது 27 ஆண்டுக்கால சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு சேகரித்து வருகிறது. காங்கிரஸ் அதற்கு முன்னர் செய்த சாதனைகளை சொல்லி வாக்கு சேகரிக்க தொடங்கியுள்ளது. ஆம் ஆதமி வாக்குறுதிகளை நம்பி களத்தில் இறங்கியுள்ளது.

English summary

As the election field heats up in Gujarat, political parties are using social media to unite voters. While the BJP has campaigned on Facebook, YouTube, Twitter and Instagram, the Congress and the Aam Aadmi Party have campaigned through WhatsApp. BJP is collecting votes by talking about its achievements of 27 years. Congress has started garnering votes by talking about its previous achievements. Aam Aadmi has entered the fray on promises.