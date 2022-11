குஜராத்தில் கொடி நாட்டுமா காங்கிரஸ்? ஆடு புலி ஆடும் ஆம் ஆத்மி.. கருத்து கணிப்பு சொல்வதென்ன?

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: இன்னும் சில நாட்களில் குஜராத் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் இந்த தேர்தலில் எந்த இடத்தில் இருக்கிறது என்கிற கேள்வி பரவலாக எழுந்திருக்கிறது.

இந்நிலையில் இக்கேள்விக்கு 'ABP CVoter' நடத்திய கருத்துக்கணிப்பு பதிலளித்துள்ளது. அதாவது காங்கிரஸின் பெரும்பாலான வாக்குகளை 'ஆம் ஆத்மி' கைப்பற்றும் என்று கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதாவது காங்கிரசின் வாக்கு வங்கியில் சுமார் 20 சதவிகிதம் வரை ஆம் ஆத்மி கைப்பற்றும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுவதாக கருத்துக் கணிப்பு கூறியுள்ளது.

As the Gujarat Assembly elections are going to be held in a few days, the question of where the Congress stands in this election has been widely raised. In this case, the survey conducted by 'ABP CVoter' has answered this question. That means 'Aam Aadmi' is predicted to win most of the Congress votes. That means Aam Aadmi Party is expected to capture around 20 percent of the Congress vote bank, according to opinion polls.