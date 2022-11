வீட்டை காணோம்! ஏழைகளுக்கு வழங்கப்பட்ட இலவச வீடுகள் மாயம்! ம.பியில் பாஜக அரசு மீது சரமாரி புகார்

India

போபால்: கடந்த மாதம் 22ம் தேதி பிரதம மந்திரியின் அவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் மத்தியப் பிரதேசத்தில் வீடற்றவர்களுக்கு 4.51 லட்சம் வீடுகள் வழங்கப்பட்டன. பிரதமர் மோடி மற்றும் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சவுகான் ஆகியோர் இந்த வீடுகளை வழங்கினர்.

ஆனால் வீடுகள் முறையாக கிடைக்கவில்லை என்று பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர். இது குறித்து தனியார் செய்தி ஊடகம் ஆய்வு செய்து செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.

பெரும்பாலும் இறந்தவர்கள் பெயரில் வீடுகள் ஒதுக்கப்பட்டதாக மக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். குஜராத்தில் பாஜக தேர்தலை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் இந்த ஆய்வு முடிவுகள் அக்கட்சி தலைமையிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

On the 22nd of last month, 4.51 lakh houses were provided to the homeless in Madhya Pradesh under the Prime Minister's Awas Yojana. Prime Minister Modi and Chief Minister Shivraj Singh Chouhan presented these houses. But the public has alleged that the houses are not properly available. A private news media has investigated and reported on this. People alleged that houses were allotted mostly in the names of dead people.