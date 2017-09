லேடிஸ் & ஜென்டில்மேன் சீட் பெல்ட்டை போடுங்கள்.. விமானத்தின் இறக்கைகள் விழுந்துவிட்டன: ராகுல் கிண்டல்

டெல்லி: விமானத்தின் இறக்கைகள் விழுந்துவிட்டன, ஆகையால் பயணிகள் சீட் பெல்ட்டை அணிந்து திடமாக அமர வேண்டும் என மோடி அரசை கிண்டலடித்து ராகுல்காந்தி டிவிட்டியுள்ளார்.

முன்னாள் நிதியமைச்சரம் பாஜக மூத்த தலைவர்களில் ஒருவருமான யஷ்வந்த் சின்ஹா இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழுக்கு நான் இப்போது பேச வேண்டும் என்ற தலைப்பில் கட்டுரை ஒன்றை எழுதியுள்ளார். அதில் நிதியமைச்சர் அருண் ஜேட்லியும் பிரதமர் மோடியும் இந்திய பொருளாதாரத்தை சிதைத்துவிட்டதாக அவர் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.

இந்நிலையில் அவரது இந்தக் கட்டுரையை குறிப்பிட்டு காங்கிரஸ் துணைத் தலைவர் ராகுல் காந்தி டிவிட்டரில் கருத்து பதிவிட்டுள்ளார். அதில் லேடிஸ் அன்ட் ஜென்டில்மேன்.. நான் உங்கள் கோபைலட் மற்றும் நிதியமைச்சர் பேசுகிறேன். வேகமாக சீட் பெல்ட்டை போட்டு திடமாக உட்காருங்கள். விமானத்தின் இறக்கைகள் விழுந்துவிட்டன என கூறியுள்ளார்.

Ladies & Gentlemen, this is your copilot & FM speaking. Plz fasten your seat belts & take brace position.The wings have fallen off our plane https://t.co/IsOA8FQa6u