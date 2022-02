அப்போ இந்தியாவை பிரதமர் ஆண்டாங்க..ஆனா இப்போ ராஜா ஆள்கிறார்..பிரதமரை கடுமையாக விமர்சித்த ராகுல்காந்தி

India

oi-Rajkumar R

டேராடூன் : கடந்த ஆட்சிக் காலங்களில் பிரதமர்கள் இந்தியாவை ஆண்ட நிலையில், தற்போது இந்தியாவை மன்னர் ஒருவர் ஆள்வதாகவும், தான் ஒரு முடிவை எடுக்கும் போது மற்றவர்கள் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் என நினைப்பதாக காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல் காந்தி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்

சட்டசபை பதவி காலம் நிறைவடைந்த உத்தரகாண்ட், உத்தரப் பிரதேசம், மணிப்பூர், பஞ்சாப், கோவா ஆகிய 5 மாநிலங்களுக்கு தேர்தல் தேதிகளை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தில் உள்ள 70 தொகுதிகளுக்கும் வருகிற பிப்ரவரி 14 ஆம் தேதி ஒரே கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறது மார்ச் 10ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற உள்ள நிலையில் அம்மாநிலத்தில் பாஜக காங்கிரஸ் கட்சிகள் பல அதிரடி மாற்றங்களை நிகழ்த்தி வருகின்றனர்.

English summary

Former Congress leader Rahul Gandhi has slammed Prime Minister Narendra Modi for saying that India is now ruled by a king and that others should remain silent when he makes a decision, as prime ministers ruled India during previous regimes.