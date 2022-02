பேசி தீர்க்கலாம் வாங்க.. மணிப்பூர் போராளிகளுக்கு பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் ராஜ்நாத்சிங் அழைப்பு

India

oi-Nantha Kumar R

இம்பால்: ‛‛வன்முறையை கைவிட்டுவிட்டு அமைதி பேச்சுக்கு வாருங்கள். பேச்சுவார்த்தைக்கு மத்திய அரசு தயாராக உள்ளது'' என மத்திய பாதுகாப்புத் துறை அமைச்சர் மணிப்பூர் போராளிகளுக்கு அழைப்பு விடுத்தார்.

உத்தர பிரதேசம், உத்தரகாண்ட், பஞ்சாப், கோவா, மணிப்பூர் ஆகிய 5 மாநிலங்களில் சட்டசபை தேர்தல்கள் நடைபெற உள்ளன. உத்தரபிரதேசத்தில் 2 கட்ட தேர்தல்கள் முடிவடைந்துள்ளன. இன்னும் 5 கட்ட தேர்தல்கள் உள்ளன. உத்தரகாண்ட், கோவாவில் நேற்று தேர்தல்கள் முடிவடைந்தன.

பஞ்சாப், மணிப்பூரில் விரைவில் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. 60 தொகுதிகளை உள்ளடக்கிய மணிப்பூருக்கு பிப்.,28 ல் முதற்கட்ட தேர்தலும், மார்ச் 5ல் இரண்டாம் கட்ட தேர்தலும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற பாஜக தீவிர தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், மணிப்பூர் மாநிலம் மேற்கு இம்பால் மாவட்டம் லான்தபால் பகுதியில் மத்திய ராணுவ அமைச்சர் ராஜ்நாத் சிங் தேர்தல் பிரசாரம் மேற்கொண்டு பேசியதாவது:

