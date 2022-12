ராகுல் காந்தி VS பிரியங்கா.. சகோதரனை விஞ்சி சாதித்த 'சிங்கப்பெண்!' குஜராத், இமாச்சல் சொல்லும் பாடம்

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி அடைந்திருக்கும் படுதோல்விக்கு ராகுல் காந்தியின் மெத்தனப்போக்கும், அம்மாநில காங்கிரஸாரின் சோம்பேறித்தனமும் தான் காரணம் என்று கூறப்படுகிறது.

அதே சமயத்தில், இமாச்சலப் பிரதேசத்தில் காங்கிரஸ் அடைந்திருக்கும் வெற்றிக்கு பின்னால் பிரியங்கா காந்தியின் கடின உழைப்பு இருப்பதாக அரசியல் ஆர்வலர்கள் கூறுகின்றனர்.

ராகுல் காந்தியின் இந்த அலட்சியப்போக்கை பார்க்கும் போது, பிரதமர் நரேந்திர மோடி முன்பு ஒரு முறை கூறிய வார்த்தை, ராகுலுக்கு எவ்வுளவு பொருத்தமாக இருக்கிறது என்பதை உணர முடிகிறது.

பிரியங்காவின் ‛பக்கா’ ஸ்கெட்ச்.. இமாச்சலில் பாஜகவை வீழ்த்திய காங்கிரஸ்.. வெற்றியின் ரகசியம் இதுதான்!

English summary

It is said that Rahul Gandhi's indolence and the laziness of the state Congress are the reasons for the Congress party's defeat in Gujarat.