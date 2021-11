இதை பார்த்தா உனக்கு வெறியேறனும்..! 4 வருடம் வாட்ஸ்அப் டிபி மாற்றாமல் "தவமிருந்த" ஸ்ரேயாஷ் ஐயர் அப்பா

India

oi-Veerakumar

கான்பூர்: நவம்பர் 25, 2021 ஷ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு மிகவும் சிறப்பான நாள். அன்று அவர் முதல் முறையாக சர்வதேச டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமானார். கான்பூரில் தனது முதல் டெஸ்ட் இன்னிங்ஸில், முதல் நாள் ஆட்டத்தின் முடிவில் ஆட்டமிழக்காமல் 75 ரன்கள் எடுத்தார் (இன்று சதம் கடந்து விட்டார்). அந்த வகையில், இந்த மும்பை பேட்ஸ்மேனின் கேரியர் மிகச் சிறப்பாக தொடங்கியுள்ளது.

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தனது டெஸ்ட் தொப்பியை பிரபல கிரிக்கெட் வீரர் சுனில் கவாஸ்கரிடம் பெற்றது மற்றொரு சிறப்பாகும். மேலும் 18 வருடங்களுக்கு பிறகு, அதாவது யுவராஜ் சிங்கிற்கு பிறகு நியூசிலாந்துக்கு எதிராக இந்திய பேட்ஸ்மேன் ஒருவர் டெஸ்ட் போட்டியில் அறிமுகமானது என்றால் அது ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்தான்.

ஸ்ரேயாஷ் ஐயரின் தந்தை சந்தோஷ் ஐயர், தனது மகன் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரராக அடியெடுத்து வைத்ததை நினைத்து மிகவும் மகிழ்ச்சியடைந்துள்ளார்.

என்னது, அமேசான் நதியில் தங்கமா? சல்லடைகளுடன் தண்ணீரில் குதிக்கும் மக்கள்.. பிரேசிலில் பரபரப்பு

English summary

IND vs NZ: Shreyas Iyer's father Santosh has a unique WhatsApp DP: his son donning the whites and holding the 2017 Border-Gavaskar Trophy. The reason: he always wanted to see his son play the traditional format of the game, and when he eventually did for the first time on Thursday, Iyer senior's joy knew no bounds.