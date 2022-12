விவாகரத்து பெற்ற பெண்ணை போல வாழ்க்கையை நடத்தினார் சீதா பிராட்டி.. பாஜக அமைச்சர் சர்ச்சை பேச்சு

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: தற்போதைய காலத்தில் விவாகரத்து பெற்ற பெண்கள் வாழும் வாழ்க்கையை போலத்தான் சீதா பிராட்டி வாழ்ந்து வந்ததாக மத்திய பிரதேச பாஜக அமைச்சர் பேசியது கடும் சர்ச்சையை ஏற்படுதியுள்ளது. உடனடியாக மோகன் யாதவை அமைச்சர் பதவியில் இருந்து நீக்க வேண்டும் என்று காங்கிரஸ் கட்சி தெரிவித்துள்ளது.

மத்திய பிரதேசத்தில் பாஜக ஆட்சி நடைபெற்று வருகிறது. முதல்வராக சிவராஜ் சிங் சவுகான் பதவி வகித்து வருகிறார்.

இவரது தலைமையிலான அமைச்சரவையில் உயர்கல்வித்துறை அமைச்சராக பதவி வகித்து வருபவர் மோகன் யாதவ்.

English summary

The Madhya Pradesh BJP minister said that Sitha piratti was living a life similar to that of divorced women in modern times, which has caused a lot of controversy. The Congress party said that Mohan Yadav should be removed from the ministerial post immediately.