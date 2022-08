'பைக் கொடுக்காததால் ஆத்திரம்' . . 'மகனை கோடரியால் வெட்டி கொன்ற தந்தை'. . மத்தியபிரதேசத்தில் கொடூரம்

India

oi-Mani Singh S

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் மோட்டார் பைக் சாவியை கொடுக்க மறுத்த மகனின் கையை தந்தை கோடாரியால் துண்டாக வெட்டி கொலை செய்த சம்பவம் அப்பகுதியில் அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மத்திய பிரதேச மாநிலம் தாமோ மாவட்டத்தில் உள்ள போபாய் என்ற இடத்தில் சந்தோஷ் என்ற 30 வயது இளைஞர் வசித்து வந்தார்.

இவரது தந்தை மோத்தி கச்சி. 52 வயதான இவர் மகனுடன் வசித்து வருகிறார். இவரது வீட்டில் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் உள்ளது.

English summary

An incident in Madhya Pradesh where a father chopped off his son's hand with an ax after he refused to hand over the keys to his motorbike has sent shockwaves through the region.