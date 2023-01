அதிக குழந்தைகள் பெற்றுக்கொண்டால் சலுகை..வேற எங்கேயும் இல்லை இந்தியாவில் தான்..எந்த மாநிலம் தெரியுமா?

India

oi-Mani Singh S

கங்டக்: இந்தியாவில் மக்கள் தொகை பெருக்கம் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. அடுத்த ஆண்டு சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளி அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட நாடாக இந்தியா முதலிடம் பிடிக்கும் என்று சொல்லப்படுகிறது. மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என கோரிக்கைகள் வலுப்பெற்று வரும் நிலையில், வடகிழக்கு மாநிலங்களில் ஒன்றான சிக்கிமில் அதிக குழந்தைகள் பெற்றுக்கொண்டால் அரசின் சலுகைகள் வழங்கும் திட்டம் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் மக்கள் தொகை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்துக்கொண்டே செல்கிறது. இந்தியாவின் மக்கள் தொகை 130 கோடியை தாண்டியுள்ள நிலையில் சீனாவுக்கு அடுத்த இடத்தில் இந்தியா தற்போது உள்ளது.

அடுத்த ஆண்டு மக்கள் தொகையில் சீனாவை பின்னுக்கு தள்ளி இந்தியா முதலிடம் பிடிக்கும் என ஐநா கணித்துள்ளது. இந்தியாவில் மக்கள் தொகையை கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவ்வப்போது கோரிக்கைகள் வலுத்து வருகிறது.

மிரட்டலுக்கு அடிபணியும் நாடு அல்ல இந்தியா.. சீனாவால் இதை உலகமே தெரிந்துகொண்டது - ஜெய்சங்கர் பேச்சு

English summary

Population growth in India is continuously increasing. It is said that India will overtake China as the most populous country next year. Amid growing demands for population control, Sikkim, one of the northeastern states, has proposed a scheme to offer government incentives for having more children.