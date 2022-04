நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் ரத்து செல்லுமா? - சிறப்பு அமர்வை அமைத்த பாகிஸ்தான் உச்சநீதிமன்றம்

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

இஸ்லாமாபாத் : பாகிஸ்தானில் ஆளும் இம்ரான் கான் அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை சபாநாயகர் ரத்து செய்துள்ளதை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு அமர்வை உச்சநீதிமன்றம் அமைத்து இருக்கிறது.

பாகிஸ்தானில் பொருளாதார தேக்க நிலைக்கு இம்ரான் கானின் மோசமான அணுகுமுறையே காரணம் என்ற குற்றச்சாட்டை முன் வைத்த எதிர்கட்சிகள், அவர் பதவி விலக வேண்டும் என வலியுறுத்தினர்.

இதனை தொடர்ந்து பாகிஸ்தான் நாடாளுமன்றத்தில் எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் கொண்டு வந்தனர். இன்று நம்பிக்கையில்லா தீர்மானம் மீதான வாக்கெடுப்பு நடைபெறுவதாக இருந்தது.

உச்சத்தில் பொருளாதார நெருக்கடி.. ஸ்தம்பித்த இலங்கை! ஆனால் இந்த இடத்தில் கட்டுக்கடங்காத கூட்டம்

English summary

The Supreme Court has set a special bench to hear the opposition's case against the Speaker's cancellation of a no confidence motion against the ruling Imran Khan government in Pakistan:பாகிஸ்தானில் ஆளும் இம்ரான் கான் அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்தை சபாநாயகர் ரத்து செய்துள்ளதை எதிர்த்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரிக்க சிறப்பு அமர்வை உச்சநீதிமன்றம் அமைத்து இருக்கிறது.