"மக்கள் முன்பு சிங்கம்.. சீனா முன்பு எலி".. மத்திய அரசை கடுமையாக விளாசிய மல்லிகார்ஜுன கார்கே

ஜெய்ப்பூர்: "மக்கள் முன்பு தன்னை சிங்கமாக காட்டிக் கொள்ளும் பாஜக தலைமையிலான மத்திய அரசு, சீனா விவகாரத்தில் எலியாக மாறி அஞ்சி ஓடுகிறது" என்று அகில இந்திய காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

சமீபகாலமாகவே சீனா - இந்தியா மோதல் விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் பல்வேறு கேள்விகளையும், விமர்சனங்களையும் முன்வைத்து வருகிறது.

மேலும், நாடாளுமன்றத்திலும் சீனா விவகாரம் குறித்து பேச காங்கிரஸ் எம்.பி.க்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்படுவதும் பெரும் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாகி வருகிறது.

All India Congress president Mallikarjun Kharge criticized the BJP-led central government, which is showing itself as a lion in front of the people, and is turning into a rat and running scared on the China issue.