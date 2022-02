உத்தரப்பிரதேச தேர்தல்: அகிலேஷ் யாதவுக்கு 'கை' கொடுக்கும் மம்தா.. பாஜகவை விரட்டியடிப்போம் என உறுதி

India

oi-Rayar A

கொல்கத்தா: 2024-ம் ஆண்டு மக்களவைத் தேர்தலில் உத்தரப் பிரதேசத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் போட்டியிடும் என்று மேற்கு வங்க முதல்வரும், திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைவருமான மம்தா பானர்ஜி தெரிவித்துள்ளார்.

உத்தரபிரதேசத்தில் அடுத்த மாதம் சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. அங்கு பிப்ரவரி 10-ம் தேதி முதல் 7 கட்டங்களாக தேர்தல் நடைபெறவுள்ளன என்று இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்கனவே அறிவித்தது. இதனால் அங்கு அரசியல் களம் சூடுப்பிடித்துள்ளது. ஆளும் கட்சியாக உள்ள பாஜக மீண்டும் ஆட்சியை கைப்பற்ற என்று மிக தீவிரமாக இருக்கிறது.

English summary

West Bengal Chief Minister and Trinamool Congress leader Mamata Banerjee has said that the party will contest the 2024 Lok Sabha elections in Uttar Pradesh. she said the BJP should be chased away