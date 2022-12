6 முறை ஜெயிச்சும் காங்கிரஸ் சாதனையை முறியடிக்காத பாஜக.. இப்பவும் "இதில்" காங். தான் கெத்து.. பின்னணி

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: குஜராத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில், காங்கிரஸ் அம்மாநிலத்தில் செய்த சாதனைகளை பாஜக இதுவரை முறியடிக்கவே இல்லை. இந்த தேர்தலிலாவது காங்கிரஸ் சாதனைகள் முறியடிக்கப்படுமா என்கிற கேள்வி பரவலாக எழுந்திருக்கிறது.

பாஜக கடந்த 1995ம் ஆண்டு முதல் 6 சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தொடர்ந்து வெற்றி பெற்று குஜராத்தில் ஆட்சியை தக்கவைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

கடந்த 1,5 தேதிகளில் நடைபெற்ற தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் இன்று எண்ணப்பட்டு வருகின்றன. இந்த ஆண்டும் பாஜக வெற்றி பெறும் என்று கருத்து கணிப்புகள் கூறியுள்ளன.

English summary

As the Gujarat election results are to be announced today, the BJP has yet to break the achievements of the Congress in the state. The question has been widely raised whether the achievements of the Congress will be broken at least in this election.