எல்லாம் இந்த அரை ஜான் வயித்துக்காகத்தான்.. போலீசாரையே தலை சுற்ற வைத்த கொலை வழக்கு!

கொல்கத்தா: சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகவே இயற்கையாக இறந்த தனது சகோதரனை தானே கொலை செய்ததாகக் கூறி போலீசாரை ஒருவர் நம்ப வைத்த சம்பவம் கொல்கத்தாவில் நடந்துள்ளது. என்ன காரணத்திற்காக அவர் சிறைக்கு செல்ல வேண்டும் என திட்டமிட்டார் என்பதுதான் போலீசாரை ஆச்சர்யப்பட வைத்துள்ளது.

பெரும்பாலும் கொலை சம்பவங்களில் போலீசுக்கு பயந்து உண்மைக் குற்றவாளி தலைமறைவு, தப்பி ஓட்டம் போன்ற செய்திகளைத்தான் நாம் அதிகம் கேள்வி பட்டிருப்போம். ஆனால் கொல்கத்தாவில் நடந்த இந்த வழக்கு சற்று வித்தியாசமானது.

சம்பந்தப்பட்ட அந்த நபரின் பெயர் சுபாஷிஷ் ஆகும். இவர் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் தனது சகோதரனைத் தானே கொலை செய்து விட்டதாக போலீசுக்கு தகவல் தெரிவித்துள்ளார். சம்பவ இடத்திற்கு போலீசார் விரைந்து வந்த பார்த்த போது, அவரின் சகோதரரான தெபாஷிஷின் சடலம், முகம் தலையணையால் அழுத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்டது போன்று கிடைத்துள்ளது.

English summary

In a bizarre incident reported from West Bengal, a man approached the police and falsely confessed to having murdered his brother. The incident was reported from the Niranjan Palli area of Bansdroni in South Kolkata.