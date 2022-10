“டேஞ்சர்”.. உஷாரா இருங்க! “அர்பன் நக்சல்கள்” மாறுவேடத்துல வராங்க - குஜராத்திகளை எச்சரித்த மோடி

India

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

காந்திநகர்: புதிய தோற்றத்துடன் அர்பன் நக்சல்கள் குஜராத் மாநிலத்திற்குள் நுழைய முயல்வதாகவும், அவர்கள் துடிப்பான இளைஞர்களை தவறான திசையில் வழிநடத்துவதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்து இருக்கிறார்.

குஜராத், இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் வரும் நவம்பர், டிசம்பர் மாதங்களில் நடைபெற இருக்கிறது. பாஜக ஆட்சியில் இருக்கும் இரு மாநிலங்களிலும் மீண்டும் ஆட்சியை பிடிக்க தற்போதே வியூகங்களை வகுத்து வருகிறது அக்கட்சித் தலைமை.

குறிப்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் சொந்த மாநிலமான குஜராத்தில் ஆட்சியை தக்க வைக்கவும், கடந்த முறையை விட இம்முறை கூடுதல் தொகுதிகளை கைப்பற்றவும் தற்போது தீவிரம் காட்சி வருகிறது பாஜக.

English summary

Prime Minister Narendra Modi has said that Urban Naxals with a new look are trying to enter Gujarat state and are leading the vibrant youth in the wrong direction.