லொள்.. லொள்.. அரசு அதிகாரியிடம் நாய் போல் குரைத்த நபர்.. ஏன் தெரியுமா?.. அட காரணத்தை பாருங்க!

கொல்கத்தா: அரசு அதிகாரியின் காரை மறித்து லொள்.. லொள்.. என நாய் போல் ஒருவர் குரைத்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ தான் தற்போது இணையதளத்தில் டிரெண்டாகி உள்ளது. இவர் யார்?, எதற்காக இப்படி செய்தார் என்பது பற்றிய விபரங்களை பலர் தேடும் நிலையில் அதுபற்றிய விபரம் வெளியாகி உள்ளது.

ரேஷன் கார்டு, ஓட்டு அடையாள அட்டை, ஆதார் உள்பட பல்வேறு ஆவணங்களுக்கு விண்ணப்பம் செய்யும்போது பலர் பெயரை தவறாக பதிவு செய்து விடுகின்றனர்.

இது விண்ணப்பம் செய்பவர்களுக்கு பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கும். பல இடங்களில் பெயர் தவறாக இருக்கும் ஆவணங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் இருக்கும்.

#West Bengal Shocker: Man Behaves Like Dog, 'Barks' at BDO After Bankura Administration Prints His Surname As ‘Kutta’ Instead of ‘Dutta’ in Ration Card pic.twitter.com/SqT0hs3iLr

English summary

An incident has taken place in West Bengal where a person barked like a dog and requested to correct the name in the ration card while the name was dog. A video related to this has now been released on the internet and is spreading rapidly.