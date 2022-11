குஜராத் தேர்தல்.. ஒட்டுமொத்த கிராமத்துக்கும் ஓட்டுப்போட அனுமதியே கிடையாது.. அட இப்படி ஒரு காரணமா?

India

காந்திநகர்: குஜராத்தில் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில் சஜான்பூர் எனும் கிராமத்தில் 1200 பேர் வசித்து வரும் கிராம மக்கள் மட்டும் காலம்காலமாக ஓட்டளிக்காமல் உள்ளனர். இதன் பின்னணியில் தான் வியக்க வைக்கும் பூகோள விளையாட்டு உள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தில் முதற்கட்ட தேர்தல் டிசம்பர் 1ம் தேதி நடக்கிறது. இந்த தேர்தலில் 89 தொகுதிகளில் வாக்குப்பதிவு நடக்கிறது.

2வது கட்டமாக டிசம்பர் 5ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இதில் 93 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இவ்வாறாக 182 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு 2 கட்டமாக தேர்தல் நடக்கிறது.

As the election field is heating up in Gujarat, only the Sajanpur villagers living there with 1200 people are not voting for a long time. Behind this is an amazing global game.