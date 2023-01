கட்டிலில் படுத்த திரிணாமுல் எம்எல்ஏ.. மசாஜ் செய்த பஞ்சாயத்து பெண் உறுப்பினர்.. போட்டோவால் சர்ச்சை

மேற்கு வங்காளத்தின் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ அசித் மஜூம்தாருக்கு, அக்கட்சியின் பஞ்சாயத்து பெண் உறுப்பினர் மசாஜ் செய்தார்.

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்காளத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் எம்எல்ஏ அசித் மஜூம்தாருக்கு அக்கட்சியை சேர்ந்த பஞ்சாயத்து பெண் உறுப்பினர் மசாஜ் செய்த போட்டோ வெளியாகி சர்ச்சையை கிளப்பி உள்ளது. உள்ளாட்சி தேர்தல் தொடர்பான பிரசாரத்துக்கு சென்ற எம்எல்ஏ அசித் மஜூம்தாருக்கு மசாஜ் செய்த போட்டோவை அந்த பெண்ணே தனது பேஸ்புக்கில் வெளியிட்ட நிலையில் மேற்கு வங்க அரசியலில் இது புயலாக மாறியுள்ளது.

மேற்கு வங்காளத்தில் திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல் அமைச்சராக அக்கட்சியின் தலைவர் மம்தா பானர்ஜி உள்ளார். இவரது கட்சியை சேர்ந்த எம்எல்ஏ அசித் மஜூம்தார். இவர் சுஞ்சுரா சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக உள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் தற்போது அசித் மஜூம்தார் சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ளார். அதாவது திரிணாமுல் கட்சியை சேர்ந்த ஒருவரை மசாஜ் செய்ய வைத்தது தொடர்பான போட்டோ வெளியான நிலையில் அவர் சர்ச்சையில் சிக்கி உள்ளார்.

