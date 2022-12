ஆண்களே இல்லையா? பெண்களுக்கு சீட் கொடுப்பது இஸ்லாம் மதத்திற்கு எதிரானது..குஜராத் இமாம் சர்ச்சை பேச்சு

India

oi-Mani Singh S

அகமதாபாத்: முஸ்லீம் பெண்களை தேர்தலில் போட்டியிட வைப்பது இஸ்லாம் மதத்திற்கு எதிரானது என்றும் அது மதத்தை பலவீனப்படுத்தும் செயல் எனவும் குஜராத்தை சேர்ந்த இமாம் பேசியிருப்பது பெரும் சர்ச்சையை கிளப்பியுள்ளது.

குஜராத்தில் 93 தொகுதிகளுக்கான இரண்டாம் கட்ட சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெற உள்ள நிலையில், அம்மாநிலத்தை சேர்ந்த இஸ்லாமிய இமாம் பேசியிருக்கும் கருத்து சலசலப்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

அகமதாபாத்தில் உள்ள ஜமா மஸ்ஜித்தின் தலைமை இமாம் ஷபீர் அகமது சித்திக் இன்று செய்தி நிறுவனத்திற்கு பேட்டி அளித்தார். அப்போது அவர் கூறிய கருத்துதான்.. சலசலப்பையும் அரசியல் ரீதியில் விவாதஙக்ளையும் கிளப்பி விட்டு இருக்கிறது.

An imam from Gujarat has said that allowing Muslim women to contest elections is against Islam and it is an act of weakening the religion.