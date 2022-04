கன்னடம் பேசுங்க பார்ப்போம்.. இந்தி பேச சொன்ன கும்பலிடம் கெத்து காட்டிய "சிங்கப்பெண்!" தெறி வீடியோ

India

oi-Nantha Kumar R

பானஜி: கோவாவில் படகு சவாரி செய்தவர்களிடம் இந்தியில் பேச ஒரு கும்பல் வலியுறுத்திய நிலையில் பெண் ஒருவர், ‛‛நீங்கள் கன்னட மொழியில பேசுங்க'' என கன்னட மொழியில் ஆக்ரோஷமாக கூறிய வீடியோ தற்போது இணையதளத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

இந்தியாவில் சமீப காலமாக தேசிய மொழி என்பது இந்தி என்ற பிரசாரம் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு இந்தி பேசாத மாநிலங்கள் கடும் எதிர்ப்பை தெரிவித்து வருகின்றனர்.

குறிப்பாக தமிழகமும், கர்நாடகமும் முன்னிலையில் உள்ளது. மத்திய அரசாக இருந்தாலும் சரி யாராக இருந்தாலும் சரி இந்தி தேசியமொழி என்றால் அவர்கள் தொடர் விமர்சனத்துக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

A video of a woman aggressively saying in Kannada, "You speak Kannada," has gone like anything on the internet after a mob urged boaters in Goa to speak in Hindi.