மரணத்திலும் பிரிய மனமில்லை.. 21 ஆண்டுகள் மனைவியின் சடலத்துடன் வாழ்ந்த 72 வயது தாத்தா!

International

oi-Jaya Chitra

பாங்காக்: தீராத காதல் காரணமாக தனது மனைவியின் சடலத்தைக்கூட பிரிய மனமில்லாமல், 21 ஆண்டுகள் அதனுடனேயே வாழ்ந்து வந்துள்ளார் தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த 72 வயது தாத்தா ஒருவர்.

மரணம் மட்டுமே நம்மை பிரிக்க முடியும் என காதலர்கள் வசனம் பேசுவதை திரைப்படங்களில் பார்த்திருப்போம்... நேரிலும் கேட்டிருப்போம். ஆனால் அந்த மரணம்கூட தன் காதல் மனைவியை தன்னிடமிருந்து பிரித்துவிடக் கூடாது என நினைத்து 21 ஆண்டுகள் மனைவியின் சடலத்துடன் வாழ்ந்து ஆச்சர்யத்தையும், அதிர்ச்சியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளார் தாய்லாந்தைச் சேர்ந்த சார்ன் என்ற தாத்தா.

தாய்லந்து ராணுவத்தில் மருத்துவராகப் பணியாற்றியவர் சார்ன். அப்போது தன்னுடன் வேலை பார்த்த பெண்ணைக் காதலித்து மணந்துள்ளார். இந்த தம்பதிக்கு இரண்டு மகன்கள் உள்ளனர். கடந்த 2001ம் ஆண்டு உடல்நலக் குறைவினால் காலமானார் சார்ன்னின் மனைவி. மரணத்தால் தன் காதல் மனைவியை பிரிய சார்ன் விரும்பவில்லை.

English summary

A 72-year-old man in Thailand recently cremated his wife after living with her dead remains for more than two decades.