அம்மாடியோவ்.. 61வது வயதில் 88வது திருமணம்.. அசத்தும் "ப்ளேபாய் கிங்".. கடைசி கல்யாணத்தில் ட்விஸ்ட்!

oi-Halley Karthik

ஜகார்த்தா: இந்தோனேசியாவில் 61 வயது முதியவர் ஒருவர் தனது 88வது திருமணத்தை விரைவில் நடத்த உள்ளதாக அறிவித்துள்ளார். இதற்கு முன்னர் திருமணம் செய்த 86வது மனைவி தன்னை நேசிப்பதாக கூறிய நிலையில் மீண்டும் அவரையே கரம் பிடிக்க உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார்.

இவருக்கு இந்தோனேஷியாவின் ப்ளே பாய் என்கிற பட்ட பெயரும் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த முதியவர் தனது 14வது வயதில் அவரைவிட 2 வயது மூத்த பெண்ணை திருமணம் செய்து தனது இல்லற வாழ்க்கையை தொடங்கியுள்ளார்.

English summary

A 61-year-old man in Indonesia has announced that he will soon be celebrating his 88th wedding. The 86th wife who was previously married said that she loves him and wants to hold his hand again.