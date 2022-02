என்னங்க இது புதுசா இருக்கு.. மாஸ்க்குக்கு பதில் இனி 'கோஸ்க்'.. தென் கொரியாவில் அறிமுகம்.. என்ன ஸ்பெஷல்?

International

சியோல்: தென்கொரியாவில் மூக்கை மட்டும் மறைக்கும் தன்மை உடைய புதிய வகை மாஸ்க் அறிமுகமாகி உள்ளது. இந்த புதிய வகை மாஸ்க்கை தென்கொரியாவில் 'கோஸ்க்' என்று அழைக்கின்றனர்.

சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கொரோனா வைரஸ் உலக நாடுகளை போட்டு பாடாய்படுத்தி வருகிறது. அடிக்கடி கொரோனா வைரஸ் மாறுபாடு அடைந்து வருவதால் இதனை முழுவதுமாக கட்டுப்படுத்த முடியாமல் வல்லரசு நாடுகளே திணறி வருகின்றன.

A new type of mask that covers only the nose has been introduced in South Korea. This new type of mask is called kosk in South Korea. People in South Korea are beginning to use Kosk with interest, as medical experts say the virus can spread rapidly through the nose