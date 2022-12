’ஷாக்’ சீனாவில் இருந்து உ.பி திரும்பியவருக்கு கொரோனா.. வீட்டில் தனிமைப்படுத்தி கண்காணிப்பு

International

oi-Mani Singh S

பீஜிங்: சீனாவில் பிஎப் 7 வகை உருமாறிய கொரோனா அதிவேகமாக பரவி உலுக்கி வரும் நிலையில், அந்த நாட்டில் இருந்து உத்தர பிரதேச மாநிலம் வந்த இந்தியருக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டது. வீட்டிலேயே தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ள அந்த நபரின் மாதிரிகள் மரபணு பரிசோதனைக்காக ஆய்வகத்திற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்தியாவில் கொரோனா பாதிப்பு பெரும்பாலும் கட்டுக்குள் வந்து மக்கள் இயல்பு வாழ்க்கைக்கு திரும்பியிருந்த வேளையில் சீனாவில் பரவி வரும் பிஎப் 7 வகை கொரோனா மீண்டும் அச்சுறுத்தலை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

சீனாவில் கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வரும் கொரோனாவால் அந்த நாடு கடும் நெருக்கடியை சந்தித்துள்ளது. திரும்பும் பக்கமெல்லாம் கொரோனா பாதிப்பு இருக்கலாம் என்று கூட சொல்லப்படுகிறது.

English summary

While the PF 7 variant of Corona is spreading rapidly in China, an Indian who came to Uttar Pradesh state from that country has been diagnosed with Corona infection. Samples from the person who has been isolated at home have been sent to a laboratory for genetic testing.