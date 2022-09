பாகிஸ்தானில் கட்டாய மதமாற்ற சம்பவம்.. குட்டு வைத்த இந்தியா.. அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் பரபர அட்டாக்

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தானில், இந்து பெண்கள் கடத்தப்பட்டு கட்டாய மதமாற்றம் செய்யப்படும் சம்பவங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன.

சமீபத்தில் திருமணமான இந்து பெண் ஒருவர் கடத்தப்பட்டு கட்டாய மதமாற்றம் செய்யப்பட்டு, கடத்தப்பட்டவருக்கே மீண்டும் திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்ட சம்பவம் அரங்கேறியது. அதேபோல சீக்கிய ஆசிரியை ஒருவர் கடத்தப்பட்டு கட்டாய மதமாற்றம் செய்யப்பட்டு கடத்தப்பட்டவருக்கே திருமணம் செய்து வைக்கப்பட்டார்.

இதுபோன்ற சம்பவங்களுக்கு இந்தியா தனது கண்டனத்தை வலுவாக பதிவு செய்துள்ளதாக வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

In Pakistan, cases of kidnapping and forced conversion of Hindu women are on the rise. Recently a married Hindu woman was abducted and forcibly converted and remarried to the abductee. Similarly, a Sikh teacher was abducted and forcibly converted and married to the abductee. External Affairs Minister Jaishankar said that India has strongly condemned such incidents.