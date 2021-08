4 நாளில் வேலையை காட்டிய தாலிபன்கள்.. ஆப்கனில் மாறிய தேசிய கொடி.. போராடிய மக்கள் சுட்டுக்கொலை

International

oi-Velmurugan P

காபூல் : ஆப்கானிஸ்தானின் தேசிய கொடியை மாற்றக்கூடாது என்று தெருவில் தாலிபன்களுக்கு எதிராக மக்கள் போராட்டத்தில் இறங்கி உள்ளனர். அவர்கள் மீது தாலிபன்கள் நடத்திய துப்பாக்கிச்சூட்டில் இதுவரை பலர் பலியாகி உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

ஆப்கானிஸ்தானில் தாலிபான்கள் கடந்த ஆகஸ்ட் 15ம் தேதி ஆட்சியை பிடித்ததில் இருந்து அங்கு பதற்றமான சூழ்நிலை காணப்படுகிறது. மக்கள் பலர் தாலிபான் ஆட்சிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து நாட்டைவிட்டு வெளியேறி வருகிறார்கள்.

கோடநாடு வழக்கு: அடுத்த 8 நாட்கள் மிக முக்கியம்.. சயனை கண்காணிக்கும் போலீஸ்.. ஊட்டியில் விறுவிறுப்பு

நாட்டை விட்டு வெளியேற முடியாத மக்கள் தாலிபான் ஆட்சிக்கு எதிராக நாட்டுக்கு உள்ளேயே கிளர்ச்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறார்கள்.

English summary

In just four days after claiming victory, the Taliban open fire at protesters who demanding not to change the Afghan national flag. several killed.