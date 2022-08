ஓரினச்சேர்க்கையால் அதிர்ச்சி.. ஒரேநேரத்தில் கொரோனா, குரங்கு அம்மை, எச்ஐவியால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்

International

oi-Nantha Kumar R

ரோம்: ஓரினச்சேர்க்கையில் ஈடுபட்ட நபர் ஒரே நேரத்தில் கொரோனா, குரங்கு அம்மை, எச்ஐவி ஆகியவற்றால் பாதிக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒரே நேரத்தில் ஒரு நபர் 3 வகை நோயால் பாதிக்கப்பட்டு இருப்பது இதுதான் முதல் முறை என்ற திடுக்கிட வைக்கும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

இத்தாலியை சேர்ந்தவர் 36 வயது நபர். இவர் கடந்த ஜூன் மாதம் 16ம் தேதி முதல் ஜூன் 20 வரை ஸ்பெயின் நாட்டுக்கு சுற்றுப்பயணம் செய்தார். 5 நாள் பயணத்தை முடித்துவிட்டு அவர் மீண்டும் இத்தாலி திரும்பினார்.

இந்நிலையில் வீடு திரும்பிய அவர் உடல் நலக்குறைவால் அவதிப்பட்டார்.அதாவது காய்ச்சல், உடல் சோர்வு, தொண்டை வலி உள்பட பல்வேறு பிரச்சனைகளை அவர் எதிர்கொண்டார்.

The case of a homosexual person being infected with Corona, Monkey Measles and HIV at the same time has caused great shock. A startling information has come out that this is the first time that a person is suffering from 3 types of disease at the same time.