மோசமாகும் நிலைமை.. இந்தியர்கள் அனைவரும் ஆப்கானிஸ்தானில் இருந்து உடனடியாக வெளியேற உத்தரவு

International

oi-Velmurugan P

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களுக்கும் அரசுப் படைகளுக்கும் இடையே கடுமையான சண்டை நடந்து வருகிறது. நேற்று ஒரே நாளில் மட்டும் 2 மாகாணங்களை தலிபான்கள் கைப்பற்றிவிட்டனர்.

Mazar-e-Sharif நகரை கைப்பற்றும் Taliban படை.. தூதரகத்தில் இருந்த India அதிகாரிகள் வெளியேற்றம்

இதுவரை மொத்தம் உள்ள 34 மாகாணங்களில் 8ஐ கைப்பற்றிவிட்டதால் நிலைமை அங்குமோசமாகி உள்ளது. இந்தியர்கள் அனைவரும் உடனடியாக நாட்டை விட்டு வெளியேற மத்திய அரசு வலியுறுத்தியுள்ளது,

ஆப்கானிஸ்தானில் 2001 ஆண்டில் தொடங்கிய உள்நாட்டு போர், அமெரிக்க படைகளின் வெளியேற்றத்தால் மீண்டும் மோசமான நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.

English summary

Fierce fighting is raging between the Taliban and government forces in Afghanistan. The Taliban captured 2 provinces in a single day yesterday. The situation there has worsened as 8 of the total 34 provinces have been captured so far. The Central Government has urged all Indians to leave the country immediately.