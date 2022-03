என்னங்க இது? நீண்ட வால் மற்றும் நகங்களுடன் மர்ம விலங்கு..ஏலியன் வந்துட்டாங்களா.. ஆஸி.யில் ஆச்சரியம்

International

oi-Rajkumar R

கான்பெரா : ஆஸ்திரேலியா நாட்டில் குயின்ஸ்லாந்து கடற்கரையில் பெரிய நகங்களுடன்கூடிய அடையாளம் தெரியாத உயிரினம் ஒன்று கரை ஒதுங்கியிருக்கிய நிலையில் அது ஏலியனா என சமூக வலைதளங்களில் விவாதமாக மாறியுள்ளது.

மேற்கத்திய உலக மக்கள் வானத்தில் கடந்த நூறு வருடங்களில் பறக்கும்தட்டைப் போன்ற பல வடிவங்களையும் , ஏலியன் போன்ற மர்ம உயிரினங்களை பார்த்ததாக கூறி இருக்கிறார்கள்

3 நாட்கள் வறுத்தெடுக்கப் போகும் வெயில்.. வானிலை ஆய்வு மையம் “எச்சரிக்கை”.. செய்ய வேண்டியவை! கூடாதவை!

வழக்கமான விமானம், ராக்கெட் போன்ற வடிவங்கள் இல்லாமல் பல வடிவங்கள் வானில் மர்மமாக தெரிந்திருக்கின்றன. ஆனால் அவை குறித்த முழு தகவல்கள் இதுவரை இல்லை.

English summary

An unidentified creature with large claws has been spotted off the coast of Queensland, Australia, and it has become a hot topic on social media as Alien