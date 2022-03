எங்களை பற்றி என்ன நினைக்கிறார்கள்?. அடிமைகளா? - மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு இம்ரான் கான் கண்டனம்

International

oi-Jeyalakshmi C

கராச்சி: ஐ.நா. பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் ரஷியாவிற்கு எதிராக வாக்களிக்க வேண்டும் என பாகிஸ்தானுக்கு மேற்கத்திய நாடுகளின் தூதர்கள் கடிதம் எழுதிய நிலையில் இம்ரான் கான் இவ்வாறு தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா கடந்த மாதம் 24ஆம் தேதி போர் தொடுத்தது. தற்போது வரை போர் இன்னும் முடிவுக்கு வரவில்லை. அமெரிக்கா, பிரிட்டன் போன்ற மேற்கத்திய நாடுகள் உக்ரைனுக்கு ஆயுத உதவி செய்து வந்த போதிலும், போரை நிறுத்த முடியவில்லை. உக்ரைன் தனி ஒரு நாடாக நின்று சமாளித்து வருகிறது.

உக்ரைன் மீது ரஷ்யா போர் தொடங்கி 12வது நாளாக தாக்குதல் நீடிக்கிறது. முக்கிய நகரங்களில் தொடர்ந்து தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. உக்ரைனின் கெர்சன் உள்ளிட்ட சில நகரங்களை ரஷ்ய படைகள் கைப்பற்றி உள்ளன. மேலும் அந்நாட்டின் 2 அணுமின் நிலையங்களும் ரஷியா வசம் சென்றுள்ளது. கீவ், கார்கிவ் நகரங்களைக் கைப்பற்ற ஏவுகணை வீச்சு, வான் வெளி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

English summary

UN Pakistan has been asked to vote against Russia during the referendum.This correspondence is currently out. Pakistani Prime Minister Imran Khan, who attended a public event on the subject, asked, "Are we their slaves?" As condemned. What do they think of us ?. Are we their slaves? He asked if we should do whatever they say.