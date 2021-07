ஜெர்மனியை ஆட்டம் காண வைத்த பெருவெள்ளம்.. பேரழிவை ஏற்படுத்திய கனமழை.. குறைந்தது 42 பேர் பலி

International

பெர்லின்: மேற்கு ஐரோப்பாவில் கொட்டித்தீக்கும் கனமழையால் ஜெர்மனியில் வெள்ளம் ஏற்பட்டுள்ளது. இதில் குறைந்தது 42 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

பருவ நிலை மாற்றம் என்பது உலகின் அனைத்து நாடுகளுக்கும் மிகப் பெரிய சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது. ஒருபுறம் புவி வெப்ப மயமாதல் காரணமாகப் பனிப்பாறைகள் உருகி, கடல் நீர்மட்டம் உயர்கிறது.

மறுபுறம் பருவம் தவறிப் பெய்யும் கன மழையால் பல இடங்களில் வெள்ளப் பெருக்குகளும் ஏற்படுவது வாடிக்கையான ஒன்றாக மாறிவிட்டது.

At least 42 people have died in Germany and dozens were missing. West Europe is now facing record rainfall and it causes rivers to burst their banks.