12 வருட பழக்கம் சும்மாவா.. பதவிபோன பிறகும் "அதில்" அமர்ந்த பெஞ்சமின் நெதன்யாகு.. வைரல் வீடியோ!

ஜெருசலம்: சுமார் 12 ஆண்டுகளாக இஸ்ரேல் பிரதமராக இருந்த பெஞ்சமின் நெதன்யாகு, அப்பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்ட பிறகும், நாடாளுமன்றத்தில் தவறுதலாகப் பிரதமர் சேரில் அமரும் வீடியோ தற்போது இணையத்தில் வைரலாகியுள்ளது.

கடந்த 2009ஆம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் முதன்முதலில் இஸ்ரேல் அதிபரானவர் பெஞ்சமின் நெதன்யாகு. அதன் பிறகு அங்குத் தொடர்ந்து 12 ஆண்டுகளாக அவரே அதிபரா இருந்து வருகிறார்.

அங்குக் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மட்டும் 4 முறை தேர்தல் நடந்துள்ளது. இருப்பினும், அதில் பெஞ்சமின் நெதன்யாகுவின் கட்சி உட்பட யாருக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை.

Benjamin Netanyahu sat in the prime minister’s chair. He forgets that he had just been removed as Israeli PM.