இந்தியாவின் பணக்காரர்கள்.. உயர்சாதியினர் நம்பர் ஒன்! வறுமை வரிசையில் கடைசி இடம் -பழங்குடி நிலை மோசம்

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

பாரிஸ்: இந்தியாவில் உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான 10% இடஒதுக்கீடு செல்லும் என உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பு விவாதப்பொருளாகி உள்ள நிலையில், இந்தியாவில் வறுமையான சமுதாயங்களின் பட்டியலில் உயர் சாதியினர்ள் கடைசி இடத்தில் இருப்பதாக பாரீஸ் ஸ்கூல் ஆஃப் எகனாமிக்ஸ் ஆய்வறிக்கை தெரிவித்து உள்ளது.

பிரான்ஸ் நாட்டை சேர்ந்த பாரீஸ் ஸ்கூல் எகனாமிக்ஸ் கல்வி நிறுவனம் இந்தியாவில் வறுமையான நிலையில் வசிக்கும் சமூகங்களின் விகிதம் குறித்து ஆய்வு செய்து அறிக்கை வெளியிட்டு இருக்கிறது.

பழங்குடியினர், பட்டியல் இனத்தவர்கள், பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள், இஸ்லாமியர்கள், உயர்சாதியினர் என 5 சமுதாயத்தினரின் வறுமை விகிதம் குறித்து அந்த ஆய்வறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டு இருக்கிறது.

உயர்சாதி ஏழைகளுக்கான இடஒதுக்கீடு.. 3 நீதிபதிகள் ஆதரவு! 2 நீதிபதிகள் எதிர்ப்பு! தீர்ப்பு முழு விபரம்

English summary

Research by the Paris School of Economics has stated that the Brahmins are at the bottom of the list of the poorest communities in India, while the Supreme Court's ruling that 10% reservation will go to the upper caste poor in India has become a subject of debate.