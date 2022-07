வீடு கட்ட குழி தோண்டினால்.. அள்ள அள்ள வந்த அதிர்ச்சி.. கலங்கி போன ஓனர்.. பரபரப்பு சம்பவம்!

International

oi-Mani Singh S

ஒட்டாவா: கனடாவில் புதிதாக வாங்கிய வீட்டில் பேஸ்மண்ட் அறை அமைப்பதற்காக பள்ளம் தோண்டும் பணியில் ஈடுபட்ட போது அதில் இருந்து பெரிய பெரிய எலும்புக்கூடுகள் கிடைத்ததால் தம்பதி அதிர்ச்சிக்குள்ளாகினர்.

"வீட்டை கட்டி பார், கல்யாணம் செய்து பார்'' என்பது பழமொழி... அந்த வகையில் தனிப்பட்ட ஒவ்வொரு மனிதனின் வாழ்க்கையிலும் இன்றியமையாததாய் இவை உள்ளன. அதிலும் சிலரது தனிப்பட்ட லட்சிய கனவுகளில் தனக்கென சொந்த வீடு கட்டுவது விருப்ப தேர்வாக இருக்கும்.

அப்படிதான் கனடாவில், ஒருவர் தான் புதிதாக வாங்கிய வீட்டில் பேஸ்மேண்ட் அறை ஒன்றை உருவாக்க நினைத்துள்ளார். ஆனால் அவருக்கு எதிர்பாராத ஒரு பேரதிர்ச்சி அதில் காத்திருந்துள்ளது.

English summary

Canada family getting shocked after found a bones under floor of their new home. While it remained unknown, a zoo archaeologist was able to help the couple in identifying the type.