இஸ்ரேல் மோதலுக்கு நடுவே.. பாலஸ்தீனத்தில் தூதரகம் திறப்பு.. சிலி நாட்டு ஜனாதிபதியின் துணிச்சலான முடிவு

oi-Nantha Kumar R

சான்டியகோ: இஸ்ரோல், பாலஸ்தீனம் இடையே மோதல் உள்ளது. இந்நிலையில் தான் தனிநாடாக இயங்கி வரும் பாலஸ்தீனத்தில் சிலி நாட்டின் தூதரகம் அமைக்கப்பட உள்ளதாக அந்த நாட்டின் ஜனாதிபதி கேப்ரியல் போரிக் பரபரப்பான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.

மத்திய கிழக்கு நாடுகளில் ஒன்றாக பாலஸ்தீனம் உள்ளது. இஸ்ரேலின் பிடியில் இருந்து வெளியேறிய மக்கள் பாலஸ்தீனம் எனும் நாட்டை உருவாக்கினர். பாலஸ்தீனம் நாட்டின் தலைநகரான ஜெருசலேம் உள்ளது.

இங்கு அரபு மற்றும் ஹீப்ரு மொழி பேசப்பட்டு வருகிறது. 2013ம் ஆண்டு கணக்கெடுப்பின்படி பாலஸ்தீனத்தில் 44.20 லட்சம் வசித்து வருவதாக கூறப்பட்டது. பாலஸ்தீனம் இன்னும் முழுமையாக சுதந்திர நாடாக அறிவிக்கப்படவில்லை.

English summary

There is a conflict between Israel and Palestine. In this case, the President of that country, Gabriel Boric, has made a sensational announcement that the Embassy of Chile is going to be established in Palestine, which is functioning as an independent country.