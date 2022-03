கொரோனா.. லாக்டவுன்.. ரிப்பீட்டு! மீண்டும் கொரோனாவிடம் சிக்கிய சீனா.. பல நகரங்களில் ஊரடங்கு! பின்னணி

International

oi-Vigneshkumar

பெய்ஜிங்: உலக நாடுகள் கொரோனாவின் கோரப் பிடியில் இருந்து தப்பி மெல்ல இயல்பு நிலைக்குத் திரும்பி வரும் நிலையில், சீனா மீண்டும் ஊரடங்குகளை அறிவித்து வருகிறது

கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு இறுதியில் சீனாவின் வூஹான் நகரில் முதல்முறையாக கோவிட் 19 பரவ தொடங்கியது. அங்குத் தொடங்கிய இந்த பெருந்தொற்று, அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு உலக நாடுகளை ஆட்டிப்படைத்துவிட்டது.

ஆல்பா, டெல்டா, ஓமிக்ரான் எனத் தொடர்ச்சியாகப் பல உருமாறிய கொரோனா வகைகள் உலகெங்கும் பரவி, மோசமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தியது. சுமார் 2 ஆண்டுகளுக்குப் பின்னர் இப்போது தான் உலக நாடுகள் மெல்ல இயல்பு நிலையை நோக்கித் திரும்பி வருகின்றனர்.

English summary

Even Coronavirus is reducing around the world, China is staring at another spate of lockdowns: WHO's warning about Coronavirus new variants in China.