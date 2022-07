100க்கு 6 மார்க்கா.. நா சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் வேஸ்ட்.. கதறி அழுத தந்தை வீடியோ வைரல்!

International

oi-Jaya Chitra

பெய்ஜிங்: மகன் கணக்கில் வாங்கிய மதிப்பெண்களைப் பார்த்து, தந்தை ஒருவர் தேம்பித் தேம்பி அழும் வீடியோ இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

'பள்ளிக்குச் செல்ல மாட்டேன்.. படிக்க மாட்டேன்.. வீட்டுப்பாடம் எழுத மாட்டேன்..' என குட்டி குட்டிக் குழந்தைகள், சமயத்தில் பெரிய பிள்ளைகள் அழுது வைரலான வீடியோக்கள் பலவற்றைப் பார்த்திருப்பீர்கள். ஆனால், ஒரு தந்தை மகனுக்காக அழுத வீடியோவைப் பார்த்திருக்கிறீர்களா? இப்போது இணையத்தில் அதுதான் வைரல் வீடியோ.

அந்த தந்தையின் அழுகைக்கான காரணம் தெரிந்தால், நீங்களும் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீர்கள்...

English summary

A viral video shows a Chinese father breaking down after learning his efforts to teach his child didn’t carry over into the son’s grade sheet. The distraught man who appears to be crying in the Weibo video, is disappointed because despite tutoring his son for a year, he could only score 6/100 on a Maths exam.