அட இப்படியா பண்ணுவீங்க.. ஜூஸ் ஆர்டர் போட்டவங்களுக்கு சோப்புத்தூள் திரவம்.. பதறி ஓடிய கஸ்டமர்கள்

பீஜிங்: சீனாவில் பழஜூஸ் ஆர்டர் செய்தவர்களுக்கு சோப்புத்தூள் கலந்த திரவத்தை தவறுதலாக உணவகம் ஒன்று கொடுத்துள்ளது. பழ ஜூஸ் என நம்பி குடித்த வாடிக்கையாளர்கள் 7 பேருக்கு வாந்தி, குமட்டல் உள்ளிட்ட வயிற்றுக் கோளாறு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். ஒரு ஜூஸ் ஆர்டர் செய்தது குத்தமாடா..என்று எண்ணும் அளவுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் 7 பேரை அல்லோலப்படுத்தியிருக்கிறது அந்த உணவகம். இது குறித்த விவரம் வருமாறு:-

சீனாவின் ஜெஜியாங்க் மாகாணத்தில் உள்ள ஒரு உணவகத்திற்கு கடந்த 16 ஆம் தேதி வூகாங் என்ற பெண் தனது கணவர் மற்றும் நண்பர்களுடன் சென்றுள்ளார்.

உணவகத்திற்கு சென்றதும் ஜூஸ் ஆர்டர் செய்து இருக்கிறார். சிறிது நேரத்தில் உணவக வெயிட்டரும் அழகான கண்ணாடி பாட்டில்களில் கொண்டு வந்து மேஜையில் வைத்துள்ளார்.

A restaurant in China mistakenly gave people who ordered fruit juice a liquid laced with soap powder. 7 customers who drank it believing it to be fruit juice were admitted to the hospital due to vomiting and nausea.