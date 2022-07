தூக்கில் போடுவதை "லைவ்" செய்யுங்கள்.. அதிரடி உத்தரவிட்ட நீதிமன்றம்.. பரபரப்பில் எகிப்து

International

oi-Nantha Kumar R

கெய்ரோ: எகிப்தில் பல்கலைக்கழகத்தில் காதலை ஏற்க மறுத்த 21 வயது மாணவியை கத்தியால் குத்தி படுகொலை செய்த சீனியர் மாணவருக்கு மரண தண்டனை விதித்த நீதிமன்றம் அவர் தூக்கிலிடப்படுவதை தொலைக்காட்சிகளில் நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்ய உத்தரவு பிறப்பித்துள்ளது.

ஒவ்வொரு நாட்டிலும் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றச்சம்பவங்களை கட்டுப்படுத்த அந்தந்த அரசுகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. ஆனாலும் அரசின் நடவடிக்கையை மீறி பெண்களுக்கு எதிரான குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகிறது. இத்தகைய குற்றத்தில் ஈடுபடும் நபர்களை கைது செய்து அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு வருகிறது.

பெண்களை கொலை செய்வது, பலாத்காரம் செய்வது உள்ளிட்ட குற்றங்களில் ஈடுபடும் நபர்களுக்கு பலநாடுகள் உடனடியாக தூக்கு தண்டனை வழங்குகிறது. வரும் நாட்களில் இத்தகைய குற்றங்கள் நடைபெறாமல் தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில் தற்போது எகிப்து நீதிமன்றம் கொலை வழக்கு ஒன்றில் புதிய உத்தரவு ஒன்றை பிறப்பித்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

An Egyptian court that sentenced a senior student to death for stabbing a fellow student to death has ordered his execution to be televised live.