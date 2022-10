ரஷ்யாவின் குண்டு மழை.. பாதுகாப்பாக இருங்கள்.. உக்ரைன் வாழ் இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் ஹை அலர்ட்!

International

oi-Halley Karthik

கீவ்: உக்ரைன் தலைநகர் கீவ் மீது அடுத்தடுத்து ஏவுகணை மழையை ரஷ்யா பொழிந்துள்ள நிலையில் அந்நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பை இந்திய தூதரகம் வெளியிட்டுள்ளது.

கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் போரில் ரஷ்யா பின்வாங்கிய நிலையில் இன்று அதிரடி தாக்குதலை தொடுத்திருக்கிறது.

இதனையடுத்து இந்திய மக்கள் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய தூதரகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

குழப்பமான நேரத்திலும் செல்லம்மா சீரியல் நடிகர் அர்னாவ் வெளியிட்ட போஸ்ட்.. எதற்காக இப்படி எல்லாம்?

English summary

The Indian Embassy has issued an important notice to the Indians in the country as Russia has repeatedly rained missiles on the capital of Ukraine, Kiev. Russia has retreated from the war a few days ago and has launched an offensive today. Following this, the Indian Embassy has advised the Indian people to be safe.