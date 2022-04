"நான் ரொம்ப டேன்ஞ்சர்!" பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் பரபர! யாருக்காக சொல்கிறார் தெரியுமா

International

oi-Vigneshkumar

இஸ்லாமாபாத்: இம்ரான் கான் பதவி விலகிய பின்னரும் பாகிஸ்தான் நாட்டில் அரசியல் குழப்பம் தொடர்ந்து நிலவி வருகிறது.

கடந்த சில வாரங்களாகவே பாகிஸ்தான் நாட்டில் பெரிய அரசியல் குழப்பம் நிலவி வருகிறது. பாகிஸ்தான் பொருளாதாரம் மோசமடைந்து வரும் சூழலில், இதை மீட்க பிரதமர் இம்ரான் கான் நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

இதன் காரணமாகப் பிரதமர் இம்ரான் கானுக்கு எதிராக அனைவரும் திரும்பினர். இந்தச் சூழலில் கடந்த மாதம் அவரை பிரதமர் பதவியில் இருந்து நீக்க எதிர்க்கட்சிகள் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானத்தைக் கொண்டு வந்தன.

English summary

Former Pakistan prime minister Imran Khan warned that he would become more dangerous: (பாகிஸ்தான் முன்னாள் பிரதமர் இம்ரான் கான் லேட்டஸ்ட் பிரஸ் மீட்) Pakistan's Imran Khan says Foreign nation involved against his ouster.